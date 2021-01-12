Фейковый локдаун: кого обманывает власть?

В Украине вчера был фактически первый день локдауна. Формально он, конечно, начался еще в пятницу, но все предыдущие дни были выходными и в плане активности граждан особо от локдауна не отличались. Так что вчерашний день должен был стать показательным в плане того, чем является новый жесткий карантин. И этот день показал, что январский локдаун – фейковый.

Как оказалось, большинство решило действовать по принципу "есть общественный транспорт – нет карантина". Все призывы насчет перевода на удаленку офисных сотрудников остались лишь колебанием воздуха: никакое руководство не захочет создавать себе лишних проблем в коммуникации и контроле, если их можно не создавать. Поэтому, вопреки начавшемуся "локдауну", киевское метро вчера было заполнено не меньше, чем перед Новым годом.

По сути, реальным локдаун оказался только для тех, кого можно проконтролировать с помощью полиции: предприятий общепита и торговых центров. Все, кто имел хоть какую-то зацепку, чтобы продолжить работать, ее использовали: непродуктовые магазины – через якобы торговлю по заказам, салоны красоты – через предварительную запись. А те, кого проконтролировать нельзя, даже зацепок искать не стали. Просто назвали карантин "гибридным" и забили на него.

Создается ощущение, что нынешний локдаун – это очковтирательство, призванное показать Западу, что мы тоже боремся с эпидемией (при том, что в реальности правительство уже сделало выбор в пользу экономики). Причем можно не сомневаться, что статистика подтвердит успешность январского карантина. Искусством ею манипулировать нынешняя власть овладела в совершенстве.

Тарифные майданы: власть решила отреагировать?

По всей Украине уже почти неделю идут протесты против повышения тарифов, в первую очередь – на газ.

Вчера они продолжились сразу в нескольких областях – и это вынудило Банковую все-таки вмешаться в ситуацию. Президент дал правительству команду срочно отреагировать, и оно отреагировало, представив сразу два проекта – от Минэнерго и от "Нафтогаза". То есть от конкурирующих нынче контор, возглавляемых побившими горшки Юрием Витренко и Андреем Коболевым.

Суть предложения Витренко – с 1 февраля вернуть режим ПСО, продавая газ населению по цене "хаб минус". Суть предложения Коболева – усилить рыночные механизмы и за счет этого снизить цену газа.

По факту, НАК предлагает ничего не менять, а потому предложение Минэнерго на первый взгляд выглядит привлекательнее (потому как цена все же будет гарантированно снижена). Но только на первый взгляд.

И дело не только в том, что Витренко предлагает нововведения лишь с 1 февраля (а это значит, что уже приходящие декабрьские и будущие январские платежки будут основываться на нынешней цене "хаб плюс"). Основная проблема в том, что оба варианта сохраняют две главных нынешних проблемы: продажу газа внутренней добычи по цене импортного и зависимость этой цены от нынешних цен на европейском рынке.

Ни тот, ни другой вариант не дают ответа на вопрос, почему газ, купленный летом за копейки, теперь продается населению по зимним ценам. Хотя ответ, в принципе, ясен, и весь вопрос только в том, кто и в какой карман кладет разницу. Видимо, за ответ на него и идет основная борьба между Витренко и Коболевым.

И еще момент по поводу МВФ. Предложение Витренко - это нарушение норм меморандума с МВФ (по которому цены и были отпущены в свободное плавание). А потому предстоит еще утряска с Фондом.

5% инфляции: статистика и реальность

Вчера Госстат без всякой помпы опубликовал итоговые данные по инфляции в 2020 году, которая составила 5%. Это больше, чем в 2019-м (4,1%), но на удивление мало для года, в течение которого национальная валюта просела почти на 20%.

В принципе, такое противоречие объяснимо, поскольку инфляционные процессы, связанные с падением гривны, в течение всего года "компенсировались" падением экономики и соответствующим снижением доходов населения и его потребления.

Так что вполне благополучным цифрам от Госстата можно было бы поверить, если бы не детали. К примеру, в информации сказано, что сигареты за 2020 год подорожали на 9% – и это при том, что, согласно официально принятому закону, в течение прошлого года было два повышения акциза, которые в общей сложности привели к повышению цен минимум на четверть.

И потому вполне закономерным выглядит недоумение по поводу того, как два повышения акциза на 20% каждый привели в итоге к подорожанию на 9%.

И это не единичный пример – явно не соответствует реальным показателям рост цен на молочные продукты (4%). Поэтому годовые 5% по всем видам потребительских цен все-таки нужно расценивать осторожно. Потому что в магазинах инфляция совсем другая.

Наступление демократов: жертвы – Трамп и Дубинский

В Америке вчера продолжалась борьба за власть.

Точнее, не за саму власть в виде Белого дома (который через восемь дней перейдет под контроль тандема Байден – Харрис), а за контроль над обществом.

Причем в авангарде этой борьбы оказались соцсети и ведущая интернет-платформа Амазон. Вслед за тем, как Твиттер закрыл доступ к аккаунту президента Дональда Трампа и миллионы его сторонников устремились в альтернативную сеть Парлер, Амазон вчера "положила" эту сеть, пытаясь таким образом лишить трампистов средств коммуникации.

Страхи американского бомонда обоснованы: вчера сторонники действующего президента объявили Марш миллиона ополченцев на 19-20 января – с целью сорвать инаугурацию Джо Байдена. А ФБР заявляет, что вооруженные выступления сторонников Трампа готовятся по всей стране.

Правда, сам Трамп эти движения не поддерживает, а даже осуждает.

Но это его не спасает - демократы уже запустили процедуру импичмента, итогом которого (если за него проголосуют) станет запрет Трампу занимать выборные должности. То есть, еще раз баллотироваться в президенты.

Параллельно зарождающаяся "демократическая диктатура" начала расправляться и со своими противниками за рубежом, в том числе – в Украине. Вчера Министерство финансов США объявило о санкциях против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского, опального миллионера Александра Онищенко и ряда лиц из окружения нардепа Андрея Деркача, а также против принадлежащих последнему медиа.

Очевидно, что это месть за публикацию и распространение аудиозаписей телефонных разговоров между Байденом и Порошенко, но не только. Это еще и предупреждение тем украинским политикам, которые ведут войну с НАБУ и другими агентами влияния США – что в случае продолжения сопротивления их ждет та же участь.

Гудбай, Америка: почему Меркель защитила Трампа

Внутренние американские войны вчера имели неожиданное продолжение: в защиту Трампа выступили канцлер Германии Ангела Меркель и руководство Евросоюза в целом, которые высказались в поддержку права уходящего президента США на свободу выражения.

Учитывая тот факт, что Меркель и руководство ЕС особой любви к Трампу не испытывали в течение всех четырех лет его президентства, подобная их позиция весьма знаменательна. И она означает, что возврата к дружеским отношениям между Европой и США времен Барака Обамы не будет.

Во-первых, потому, что нынешняя изоляция Трампа испугала политиков всего мира: ведь если "демократическая диктатура" может так поступить с собственным президентом, то ей ничего не стоит уничтожить кого угодно.

Нет сомнения в том, что война Твиттера, Фейсбука, Инстаграма и Амазона с Трампом и трампистами ускорит процесс создания автономных европейской интернет-среды и вообще независимого от США цифрового пространства. И не только в ЕС.

Но это лишь часть наметившейся линии обособления Европы от Штатов.

Перед Новым годом Евросоюз подписал инвестиционное соглашение с Китаем, переговоры о котором велись с 2013 года.

Вчера в Германии был создан фонд для завершения строительства "Северного потока - 2". Очевидно, что все эти шаги в глазах Вашингтона имеют антиамериканскую направленность и вызовут очередную волну антиевропейских шагов, вплоть до санкций. А это означает, что ЕС неизбежно ускорит и осуществление собственной финансовой независимости от заокеанского "партнера".

Так что расчеты демократов на возврат в 2016 год не оправдаются. За четырехлетку Трампа европейский истэблишмент пришел к выводу о необходимости увеличивать свою независимость от все более непредсказуемой Америки.