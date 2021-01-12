После взрыва на золотой шахте в Китае остались под землей 22 горняка
Двадцать два шахтера попали в ловушку в результате взрыва на шахте по добыче золота в китайской провинции Шаньдун.
Об этом сообщает ANI.
"22 шахтера попали в ловушку в результате взрыва на шахте золота в городе Цися в провинции Шаньдун на востоке Китая. С горняками еще не установлен контакт", - говорится в сообщении.
Подробности инцидента уточняются. На месте ведутся поисково-спасательные работы.
Напомним, в конце 2020 года на шахте в Луганской области обвалившейся породой завалило горняков.
Трагедия случилась 28 декабря. Одного удалось оперативно освободить, но поиски другого продолжались и закончились неудачей - в результате обвала погиб один горняк.
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