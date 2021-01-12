В результате взрыва на магистральном газопроводе ОГТСУ "Уренгой-Помары-Ужгород" в Лубенском районе Полтавской области образовался котлован глубиной около 4 м и диаметром в 20-25 м.

Об этом говорится в сообщении Полтавской областной прокуратуры.

"Предыдущим осмотром места происшествия установлено, что на 35 км магистрального газопровода высокого давления "Уренгой-Помары-Ужгород" находится котлован диаметром примерно 20-25 м и глубиной около 4 м", - проинформировали и прокуратуре.

Сейчас под процессуальным руководством Лубенской местной прокуратуры Лубенским отделом полиции Главного управления Национальной полиции в Полтавской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 292 Уголовного кодекса Украины (повреждение объекта газоконденсатопроводов, которое привело к аварии).

Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются обстоятельства и проверяются различные версии возникновения пожара. С места происшествия изъяты фрагмент трубы, образцы почвы и т.д. для проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, 9 января в Полтавской области взорвался газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород", по которому российский газ идет в ЕС.

Этот взрыв оставил без газа 15 сел в Полтавской области.