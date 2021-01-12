Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко представил свой план снижения цен для населения, который он анонсировал сегодня на совещании в Офисе президента.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Суть предложения Витренко - с 1 февраля будет ограничена цена на газ для неких "уязвимых" потребителей - на уровне примерно 5356 грн (сейчас цена на газ на январь колеблется в пределах от от 6 990 до 10 800 грн при средневзвешенной цене в 9 618 грн.).

"По нашим расчетам речь идет об уровне цены 5356 грн, то есть на 44% меньше чем средневзвешенная цена в январе. Для понимания, если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще примерно на 15%", - написал Витренко.

Данная цена будет фиксироваться на год и пересматриваться в ноябре на основании котировок на бирже в ноябре.

При этом Витренко признает, что в данном предложении могут быть "подводные камни". В том числе и в плане отношений с МВФ.

"Важно учесть все риски, в частности риск манипуляций со стороны поставщиков. Нам нужно спокойно объяснить МВФ, что речь идет об адекватных рыночных мерах, а не об откате назад", - написал Витренко.

Напомним, что переход на рыночные цены на газ (из-за чего они и растут еще с прошлого года) является одним из ключевых условий МВФ.











Также "Страна" сообщала, что "Слуги народа" зададут вопросы Шмыгалю и Витренко о росте коммунальных тарифов и локдауне.