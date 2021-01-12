Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива направил обращения к генрокурору Ирине Венедиктовой и начальнику Главного следственного управления Национальной полиции Максиму Цуцкиридзе.

В них он потребовал возбудить уголовное дело о нелегальном ввозе вакцин от коронавируса и подпольной вакцинации вип-персон, о которых писала "Страна".

О своем депутатском обращении Кива сообщил в Фейсбуке.

"Я обращаюсь в Генеральную прокуратуру и Главное следственное управление Национальной полиции с требованием немедленно возбудить уголовные дела в отношении всех причастных лиц к нелегальному ввозу и распространению вакцины из Израиля. Сейчас пытаются перекрутить и выставить ввезённые препараты не вакциной, а безобидным физраствором, превратив страшное преступление в безобидное мошенничество", - написал парламентарий.

Он также назвал происходящее беспрецедентным случаем причастности власти к нелегальным поставкам и распространению вакцин, обвинив ее в попытках "скрыть свой позор".

"Они это делают, чтоб спасти свои жизни в то время, когда они буквально обрекают тысячи людей на смерть, заставляя ждать неизвестно чего и сколько. Как мы видим, сами же ждать они не собираются. Как парламентарий буду требовать создания временной следственной комиссии при Верховной Раде Украины. И у меня открытый вопрос к президенту Зеленскому: в какой ещё стране мира руководитель парламентского комитета по вопросам здравоохранения является дилером и контрабандистом?" - заявил Илья Кива, имея в виду слухи о том, что к нелегальным поставкам вакцины в Украину имеет отношение глава комитета Рады по здравоохранению "слуга народа" Радуцкий.

К посту он прикрепил тексты своих обращений к правоохранителям, в которых ссылается на публикации "Страны".

Ране "Страна" сообщала, что после нашей публикации расследованием подпольной вакцинации занялось ГБР.

Мы также рассказывали о человеке, который поставляет для вип-персон нелегальные вакцины от коронавируса из Израиля.