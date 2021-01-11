Китайский автопроизводитель Nio представил новый электрический автомобиль 2022 Nio ET7.

Об этом сообщает портал CarBuzz.

Отмечается, что седан станет конкурентом для автомобилей Tesla Model S, Porsche Taycan, и будущего Audi e-tron GT. В компании утверждают, что электрокар может проехать на одной зарядке 999 километров. Однако базовая версия с батареей ёмкостью 70 кВтч должна обеспечивать "только" более 500 км автономного пробега.

Машина оснащена электрической установкой мощностью 480 кВт, то есть 653 л.с. Крутящий момент составляет 850 Нм, и в итоге авто способно набирать первую сотню за 3,9 с. Из остального известно о коэффициенте лобового сопротивления, равном 0,23.

Ранее "Страна" рассказывала, что Tesla выпустит бюджетный электромобиль к 2022 году.

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