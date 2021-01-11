Китай показал электромобиль, который может проехать почти тысячу км без зарядки
Китайский автопроизводитель Nio представил новый электрический автомобиль 2022 Nio ET7.
Об этом сообщает портал CarBuzz.
Отмечается, что седан станет конкурентом для автомобилей Tesla Model S, Porsche Taycan, и будущего Audi e-tron GT. В компании утверждают, что электрокар может проехать на одной зарядке 999 километров. Однако базовая версия с батареей ёмкостью 70 кВтч должна обеспечивать "только" более 500 км автономного пробега.
Машина оснащена электрической установкой мощностью 480 кВт, то есть 653 л.с. Крутящий момент составляет 850 Нм, и в итоге авто способно набирать первую сотню за 3,9 с. Из остального известно о коэффициенте лобового сопротивления, равном 0,23.
Ранее "Страна" рассказывала, что Tesla выпустит бюджетный электромобиль к 2022 году.
Также мы писали, что украинцы раскупили все электрокары Porsche последней модели еще до официальной презентации.