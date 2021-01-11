Возлюбленная американского предпринимателя Илона Маска и мать их общего ребенка, канадская певица Граймс (настоящее имя - Клэр Буше) рассказала, что заразилась коронавирусом.

Об этом она сообщает в своем Instagram-аккаунте.

"Наконец-то заболела коронавирусом, но, что странно, я наслаждаюсь лихорадкой", - написала звезда 9 января в одной из своих сториз в социальной сети.

В частности, 32-летняя исполнительница не уточняла, был ли у Маска или их общего ребенка положительный результат на коронавирусную инфекцию.

Ранее мы сообщали, что избранница Илона Маска снялась вместе с подругой обнаженными. Их тела украшал боди-арт, автором которого является сама Граймс.

Также напомним, что в ноябре Илон Маск сдал четыре теста на коронавирус. Их результаты оказались неожиданными - два оказались отрицательными, два положительными.