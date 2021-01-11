Местные жители горнолыжного курорта "Красия" в Закарпатской области перекрыли трассу и мешали всем остальным кататься, потому что требовали, "чтобы им дали возможность кататься бесплатно".

Национальная полиция Украина по этому факту начала расследование.

В ведомстве сообщили, что группа местных жителей из Великоберезнянского района "вступила в конфликт с администрацией и блокировала работу горнолыжной трассы ветвями деревьев".

При этом местные жители рассказывают, что из-за наплыва туристов местным запретили бесплатно пользоваться подъемниками.

"Местные из села перекрыли трассу и мешали всем остальным кататься, потому что требовали чтобы им дали возможность кататься бесплатно.

В прошлом году такая возможность была для местных, а в этом году владелец решил, что достаточно и надо начать платить - вот местные и перекрыли трассу.

Кроме того - местные блокировали кассу (но не захватывали), у некоторых забирали скипасы и требовали долю, потому что "это наша гора и мы туй жиемо", - пишет журналист Виталий Глагола в комментариях под постом полиции.

Полиция классифицировала ситуацию по статье 356 Уголовного кодекса Украины, то есть самоуправство.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Польше закрыли все горнолыжные трассы, гостиницы и рестораны.

Также мы писали о том, что горнолыжный курорт Буковель начал новый сезон, несмотря на пандемию.