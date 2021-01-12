Венский Институт гуманитарных наук расследует, почему крайне правая политическая деятельность украинки Елены Семеняки осталась незамеченной при назначении ей стипендии.

Институт уже отозвал стипендию для аспирантки из Украины после появления информации о том, что она была ключевой фигурой в организации "Нацкорпус".

Об этом сообщает издание Vice World News.

В институте 11 января заявили, что стипендия, присужденная Семеняке, секретарю по международным отношениям "Национального корпуса", была немедленно отменена после того, как стала известна ее политическая принадлежность.

"Институт осуждает правые экстремистские заявления и действия Елены Семеняки и дистанцируется от них", - заявила ректор вуза Шалини Рандерия, добавив, что учебное заведение всегда выступало против всех форм тоталитарного мышления.

"Институт глубоко сожалеет об этом и отозвал членство Семеняки сразу после того, как стали известны прискорбные факты", - сказала она.

Ссылка на сайте института с описанием стипендии Семеняки была удалена.

Семеняка, имеющая академическое образование в области философии, была назначена младшим научным сотрудником, ей выделили ежемесячную стипендию в размере 1800 евро за исследовательский проект.

Тот факт, что она с января по июнь она получала стипендию в финансируемом государством институте, привлек внимание одного из сотрудников канадского Университета Оттавы Ивана Качановского.

"Международный секретарь "Национального корпуса", гражданского крыла неонацисткого "Азова" в Украине, теперь является младшим приглашенным научным сотрудником по программе Европейского диалога Института гуманитарных наук в Вене", - написал Качановский.

Старший аналитик консультативной компании в области разведки Soufan Group Молли Салтског заявила, что Семеняка много путешествовал по Европе, чтобы продвигать "Азов" и привлекать иностранных граждан к ультранационалистической группе.

"Семеняку можно охарактеризовать как международного номинального лидера движения "Азов". Для академического учреждения предоставление ей стипендии имеет серьезные последствия. Это не только придает легитимность ее самозваному имиджу ученой в рамках движения, но и расширяет ее аудиторию, с которой она может общаться и продвигать идеологию организации", - сказала Салтског.

В заявлении для Vice Семеняка отрицает, что является правым экстремистом и что ее информационно-пропагандистская работа в Европе была направлена на укрепление солидарности против российской агрессии.

"Я не ультраправый активист", - заявила она.

Она добавила, что понимает позицию института, признав, что является противоречивой фигурой.

"Я понимаю, что институт должен в первую очередь заботиться о своей репутации и академической ответственности, и поскольку мой информационный охват слабее, чем у тех, кто сознательно или неосознанно обвиняет меня в ультраправой активности, мое пребывание в вузе может нанести ущерб его доброму имени", - сказала Семеняка.

Однако эксперты, которые следят за крайне правыми, не согласны с ее опровержением, и утверждают, что взаимодействие Семеняки с международными правыми экстремистскими кругами задокументировано. Они говорят, что движение "Азов" превратило Украину в ключевой центр транснациональных ультраправых сетей.

В качестве международного секретаря "Национального корпуса" Семеняка, которой запрещен доступ в Facebook, наводила мосты с европейскими ультраправыми группами. В последние годы она активно работает по всей Европе, выступая на ультраправых конференциях, организованных молодежным крылом немецкой неонацистской партии NPD. На одном мероприятии в Стокгольме в прошлом году она должна была выступить вместе с британским неонацистом и бывшим официальным лицом Британской национальной партии Марком Коллеттом.

Семеняка заверяет, что продвигала в Европе инициативу Междуморья - концепцию союза для более глубокой интеграции Украины в Восточную и Центральную Европу, а затем и на Запад в качестве регионального оплота против России на Востоке.

"Только в воображении непрофессиональных репортеров он принимает форму союза мифических ультраправых", - сказала она.

Она также прокомментировала распространяемое в интернете фото, на котором изображена в группе зигующих людей на фоне флага со свастикой. По ее словам, это "ироническая фотография Хэллоуина", высмеивающая кремлевский фейк о том, что украинские националисты - неонацисты.

Пока представители вуза не ответили, кто был в составе комиссии по назначению стипендии. Однако пообещали сделать все возможное, чтобы расследовать, почему политическая деятельность Семеняки ускользнула от ее внимания.

Деятельность украинских ультраправых все чаще привлекает внимание на Западе. Так, недавно американский авторитетный журнал Harper's Magazine выпустил большой материал на эту тему.

А издание Time опубликовало статью о том, как националисты из "Азова" используют социальные сети для вербовки праворадикалов со своего мира.