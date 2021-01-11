В Министерстве образования и науки Украины разъяснили, почему время продолжительность учебных занятий во время карантина останется неизменной, несмотря на санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который ограничивает время непрерывной работы с техническими средствами обучения.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования на своем сайте.

"Санитарный регламент для учреждений общего среднего образования, который вступил в силу с 1 января 2021 года, ограничивает время непрерывной работы с техническими средствами обучения, в частности компьютерами, планшетами, другими гаджетами. В то же время продолжительность учебных занятий, определенная ст. 10 Закона Украины "О полном общем среднем образовании", остается неизменной (35 минут для 1 класса, 40 минут для 2-4 классов, 45 минут для 5-12 классов)", - рассказали в пресс-центре.

В частности, согласно новому санрегламенту, время непрерывной работы с техническими средствами обучения составляет для:

учащихся 1 класса - не более 10 минут;

учащихся 2-4 классов - не более 15 минут;

учащихся 5-7 классов - не более 20 минут;

учащихся 8-9 классов - 20-25 минут;

учащихся 10-11 (12) классов на 1-м часу занятий - до 30 минут, на 2-м часу занятий - 20 минут.

В это же время, при удвоенных учебных занятиях для учащихся 10-11 (12) классов это время не должно превышать 25-30 минут на первом учебном занятии и 15-20 минут - на втором.

"Время непрерывной работы с компьютером учитель может использовать для синхронного взаимодействия (онлайн) - объяснения или общего обозрения материала учебного занятия, практического закрепления изученного, применения интерактивных приемов обучения, проверки результатов обучения и т. п", - отметили в МОЗ.

В свою очередь, остальное время учебного занятия учитель организует работу в асинхронном режиме, то есть офлайн. Учащиеся могут выполнять упражнения в рабочей тетради, работать с текстом и задачами в учебнике, выполнять творческие задания и т. п. Также в конце занятия учитель может вернуться к режиму видеоконференции - для обсуждения выполненных заданий, рефлексии, работы с электронной образовательной платформой и т. п.

"Санитарный регламент предусматривает, что при работе с техническими средствами обучения обязательно проведение упражнений по двигательной активности и гимнастике для глаз", - добавили в Минобразования.

Напомним, что Минздрав обнародовал санитарный регламент для учебных заведений, который начнет действовать уже с 1 января 2021 года. "Страна" опубликовала список нововведений.

Также мы писали, что в Минобразования хотят, чтобы школы сами решали как учиться во время локдауна. В частности, администрация того или иного заведения должна решать, будет ли образовательный процесс переведен на дистанционную форму обучения или же будут объявлены каникулы.