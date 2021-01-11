Число пострадавших в аварии в Подмосковье российских военнослужащих достигло 50 человек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на свои источники в Минобороны.

По информации агентства, в военных автобусах, в которые врезался большегруз, находились солдаты срочной службы и четыре офицера.

В то же время в Минобороны РФ пояснили, что, по предварительным данным, водитель гражданского большегрузного автомобиля, следовавшего в попутном направлении, "не справился с управлением и въехал в один из автобусов ПАЗ воинской автоколонны, перевозивших личный состав".

Также в Минобороны РФ подтвердили гибель в ДТП четырех военных. Военнослужащие, получившие травмы, доставлены в лечебное учреждение.

Ранее "Страна" рассказывала о ледяном ДТП с 13 автомобилями в Подмосковье.

Также мы писали о том, как во Львовской области в ДТП пострадали пять человек, один из них погиб.