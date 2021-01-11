Первая встреча Зеленского с Санду пройдет без журналистов. Расписание
Офис президента опубликовал программу официальных мероприятий в рамках встречи Владимира Зеленского с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая состоится 12 января. У Зеленского заявили, что все мероприятия пройдут без журналистов.
Предупреждение опубликовано на сайте главы государства.
Программа встречи лидеров стран следующая:
- 11:00 - официальная церемония встречи;
- 13:00 - церемония подписания украино-молдавских двусторонних документов;
- 13:10 - заявления президента Украины и президента Республики Молдова.
"Офис президента Украины заранее приносит извинения, однако в связи с введением в Украине с 8 января 2021 года усиленных противоэпидемических мер указанные события пройдут без участия журналистов и будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса главы государства", - сказано на сайте.
Ранее "Страна" сообщала, что свой первый визит в качестве президента Молдовы в Киев Санду совершит на автомобиле.
Мы также писали, что Санду едет в Украину обсудить с Зеленским "путь в Евросоюз".