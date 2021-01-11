Офис президента опубликовал программу официальных мероприятий в рамках встречи Владимира Зеленского с президентом Республики Молдова Майей Санду, которая состоится 12 января. У Зеленского заявили, что все мероприятия пройдут без журналистов.

Предупреждение опубликовано на сайте главы государства.

Программа встречи лидеров стран следующая:

11:00 - официальная церемония встречи;

13:00 - церемония подписания украино-молдавских двусторонних документов;

13:10 - заявления президента Украины и президента Республики Молдова.

"Офис президента Украины заранее приносит извинения, однако в связи с введением в Украине с 8 января 2021 года усиленных противоэпидемических мер указанные события пройдут без участия журналистов и будут транслироваться онлайн в соцсетях, на официальных страницах Офиса главы государства", - сказано на сайте.

Ранее "Страна" сообщала, что свой первый визит в качестве президента Молдовы в Киев Санду совершит на автомобиле.

Мы также писали, что Санду едет в Украину обсудить с Зеленским "путь в Евросоюз".