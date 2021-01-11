В Чернобыльском заповеднике, где сотрудники пересчитали всех краснокнижных орланов, зафиксировали природные аномалии в связи с которыми зацвели вербовые котики.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

В частности, специалисты объяснили, что подобное происходит в связи с плюсовыми показателями термометров.

"Верба тянется к теплу, вот и стремится расцвести. Но январские плюсы очень вводят в заблуждение", - рассказали в пресс-центре.

К тому же, там отметили, что с возвращением мороза вербовые котики снова перестанут цвести и затаятся уже до ранней весны.

"Пока еще рано", - добавили представители заповедника.



Напомним, что Чернобыльский заповедник внесли в международную базу биоразнообразия. Сотрудники заповедника также рассказали, что эта международная открытая база обмена данными по биоразнообразию финансируется правительствами стран-участников.

Также "Страна" сообщала, что в Чернобыльском заповеднике поделились фото заснеженных лесов зоны отчуждения и порассуждали о том, надолго ли задержится такая погода.