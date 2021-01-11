Верховный суд рассмотрел кассационные жалобы защитника и осужденного на определение апелляционного суда об оставлении без изменений приговора районного суда, который признал доказанным, что лицо, угрожая физической расправой, употребляя нецензурную брань, совершило конфликт с тремя инспекторами патрульной полиции, которые во время патрулирования обнаружили нарушения им Правил дорожного движения.

Об этом информирует пресс-служба ВС.

Кроме того, игнорируя законные требования полицейских предъявить документы на транспортное средство и на право вождения, мужчина физически противодействовал инспекторам надеть на него наручники с целью доставки в отделение полиции для установления его личности, сорвал головной убор и ударил кулаком в лицо одного из инспекторов, причинив последнему легкие телесные повреждения (ч. 2 ст. 342 и ч. 2 ст. 345 УК Украины).

Позиция стороны защиты установила, что поскольку осужденный не нарушил ПДД, то требование полицейских предоставить водительское удостоверение и документы на автомобиль было незаконным и не создавало обязанности ему подчиниться, а соответственно, и действия, направленные на уклонение от выполнения такого незаконного требования, не могут расцениваться как сопротивление.

Верховный Суд не согласился с такой позицией, указав следующее.

Невыполнение требования работника полиции, которое, очевидно, входит в круг его полномочий, не может быть признано правомерным, если лицо, в зависимости от того, как оно оценило ситуацию, считает такое требование безосновательным, даже если впоследствии окажется, что это требование основывалось на неправильной оценке ситуации полицейским и не имело достаточных оснований.

Таким образом, наличие или отсутствие у полицейского оснований для предъявления требования, входит в пределы его полномочий, не может приниматься во внимание при решении вопроса о наличии или отсутствии состава преступления, предусмотренного статьями 342 и 345 УК Украины.

Кроме того, в кассационной жалобе защитник отметил, в частности, что суды не приняли во внимание факты, указывающие на отсутствие в действиях лица состава инкриминируемых ему преступлений, поскольку действия лица были спровоцированы незаконными действиями сотрудников полиции.

Относительно разграничения сопротивления и самозащиты

По мнению ККС ВС, решая вопрос о наличии в действиях обвиняемого "сопротивления" в значении ст. 342 УК, суд должен принять во внимание также поведение полицейского или полицейских при предъявлении ими требования и при дальнейшем развитии событий в связи с этими требованиями.

Согласно устоявшейся судебной практике сопротивлением в значении ст. 342 УК Украины является активное физическое противодействие выполнению полицейским его законных полномочий. Исходя из этой позиции, для определения наличия в действиях обвиняемого состава "сопротивления" в значении этого положения обвинение должно доказать как наличие объективной стороны деяния, то есть определенного активного физического воздействия со стороны обвиняемого, так и направленность ее умысла именно на противодействие выполнению служебных полномочий.

Следует принимать во внимание, что действия лица, направленные на противодействие неоправданному и чрезмерному насилию со стороны полицейского, не могут квалифицироваться как сопротивление по ст. 342 УК Украины. Если лицо отталкивает полицейского, чтобы предотвратить удар дубинкой, или закрывает лицо от удара, в результате чего полицейский получает травму руки, или хватается за одежду полицейского, чтобы предотвратить падение, такие действия не могут считаться сопротивлением в значении ст. 342 УК Украины, поскольку их цель состоит не в противодействии законной деятельности полиции, а во избежании опасности для жизни и здоровья человека.

Чтобы провести не всегда очевидную границу между сопротивлением в значении ст. 342 УК Украины и действиями, обусловленными рефлекторными реакциями или самозащитой, суду надо принять во внимание не только факт физического воздействия на полицейского со стороны обвиняемого, но и контекст, в котором произошло событие.

Для этого следует учитывать соответствие действий полиции требованиям нормативных актов, регулирующих полицейскую деятельность. В частности, согласно требованиям, указанным в ст. 29 Закона Украины "О национальной полиции", полицейские меры должны быть, среди прочего, необходимыми и пропорциональными. Поэтому, решая, есть ли в действиях обвиняемого состав сопротивления, суд должен убедиться, что примененные к обвиняемому меры со стороны полиции были необходимыми и соразмерными сложившейся ситуации, и были применены в соответствии с процедурой, установленной законом.

Кроме того, согласно ст. 43 Закона "О национальной полиции" полицейский обязан заранее предупредить человека о намерении применить физическую силу и предоставить ей достаточно времени для выполнения законного требования полицейского. Указанное положение освобождает полицейского от этой обязанности только в случае, если промедление с применением силы может привести к посягательству на жизнь и здоровье человека и / или полицейского или иные тяжкие последствия, или в ситуации, которая сложилась, такое предупреждение является неоправданным или невозможным. Если полицейский применяет силу без предупреждения, суд должен определить, не обусловлены ли действия лица инстинктивной реакцией на неожиданное для него насилие и попыткой предотвратить опасность для жизни и здоровья.

Эти же соображения нужно принимать во внимание также для оценки наличия или отсутствия состава преступления, предусмотренного ст. 345 УК Украины.

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