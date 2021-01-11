Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающиеся выяснением происхождения нового коронавируса, допускают версию о появлении возбудителя COVID-19 за пределами китайского Уханя.

Об этом заявила заведующая кафедрой вирусологии в Университете имени Эразма Роттердамского (Нидерланды) Марион Купманс.

Заявление ученая сделала во время интервью телеканалу CGTN.

Отвечая на вопрос журналистки об исследовании, указывающем на распространение вируса в Италии за несколько месяцев до первого случая заражения в Ухане, Кумпанс сказала, что на текущем этапе расследования нельзя ничего исключать. В ВОЗ стремятся непредвзято рассмотреть все гипотезы.

"Но важно начать расследование с Уханя, где произошла большая вспышка", - добавила Купманс.

Как писала "Страна", Китай готов принять делегацию экспертов ВОЗ, которые прибудут в страну 14 января для расследования возникновения вспышки коронавирусной инфекции.

Мы также сообщали об исследовании, согласно которому бессимптомные носители коронавируса в ответе за половину случаев передачи инфекции.