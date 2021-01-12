В Украине уже на этой неделе начнутся сильные морозы. Пик холода ожидается с пятницы, 15 января, захватит выходные и Крещение. А сразу после этого праздника ожидается оттепель.

Собрали данные о том, какими будут крещенские морозы в разных городах - на юге, востоке, севере, западе и в центре. Чего ждать от погоды и когда потеплеет.

В Киеве с 16 по 18 января обещают -13...-16 днем и -17...-19 ночью. На Крещение будет ясная погода. Днем до -8 и -15 ночью.

Уже 20 января температура поднимется до -3 днем и -10 ночью. А 21 января в дневное время ожидают +1.

Погода в Киеве. Прогноз Gismete

В Луганске на Крещение будет морозная и солнечная погода. Днем -17, ночью -25. Оттепель начнется с 21 января. Днем будет +1, ночью -5.

Погода в Луганске. Прогноз Gismeteo

В Харькове будет холоднее всего: 18 и 19 января прогнозируют морозы до -19 днем и до -28 ночью.

Ночь с 19 на 20 января также будет морозной: до -26. После этого потеплеет и уже 21 января днем будет -1, ночью -7.

Погода в Харькове. Прогноз Gismeteo

В Одессе с 16 по 18 января днем -8...-11, ночью -12...-14. Во вторник, 19 января, днем 0, ночью -10.

Погода в Одессе. Прогноз Gismeteo

Во Львове в крещенскую ночь термометр покажет -19, днем до -2. Может срываться снег. С 20 января потеплеет до +1 днем и до -3 ночью.

Погода во Львове. Прогноз Gismeteo

В Полтаве 19 января днем -15, ночью -22. Далее начнется оттепель и уже 20 и 21 января ожидают мокрый снег днем.

Погода в Полтаве. Прогноз Gismeteo

В Житомире установится похожая погода 19 января. Солнце, -8 днем и -22 ночью.

Погода в Житомире. Прогноз Gismeteo

Напомним, что ранее мы писали о том, какой прогноз погоды обещают на 2021 год.

Также мы писали, что из-за изменения климата и вырубки амазонские леса могут полностью исчезнуть уже до 2064 года.