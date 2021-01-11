В столице Испании Мадриде полиция разогнала толпу из десятков молодых людей, затеявших игру в снежки после прошедшего сильного снегопада.

Об этом сообщает итальянское издание 20 minutos.

В частности, по словам представителей правоохранительных органов, своими действиями любители зимних забав нарушили антиковидные правила, запрещающие массовые собрания в общественных местах.

Жители Мадрида устроили бойню снежками на площади Кальяо. Сотни людей вышли массово играть в снежки. А когда снега на земле уже не осталось, в ход пошла мебель – испанцы ломали и бросали ее.

"Люди не соблюдали карантинных ограничений. Поэтому прервать игру в снежки пришлось полицейским", - отметили в издании.

Guerra de bolas de nieve en plena Gran Vía #Filomenamadrid #Madrid pic.twitter.com/R6Dg37QNdD — María Jesús Prada (@Chuzac) January 9, 2021





Напомним, что самый крупный за последние годы снегопад накрыл испанскую столицу Мадрид. В результате была ограничена работа аэропорта и железнодорожного транспорта.

Также "Страна" сообщала, что в Испании зафиксировали самую низкую температуру в истории. Там температура воздуха опустилась до -34,1 градуса. Это национальный рекорд за весь период наблюдений.