В понедельник, 11 января, в США избранному президенту Джо Байдену введена вторая инъекция вакцины против коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает американский телеканал ABC News.

В частности, данная процедура была проведена с использованием препарата компании Pfizer/BioNTech в больнице "Кристиана" в городе Ньюарк (штат Делавэр).

К тому же, по словам самого Джо Байдена, он считает своей первостепенной задачей, чтобы "вакцина была передана людям как можно скорее".

"В четверг избранный президент США огласит детали своей стратегии распределения вакцин против коронавируса Covid-19", - отметили в материале.

Напомним, что первую прививку от коронавируса избранный президент США Джо Байден сделал 21 декабря. Мы опубликовали видео его вакцинации.

Также "Страна" сообщала, что 80-летняя королева Дании вакцинировалась от коронавируса вне очереди. Ей предложили вакцинироваться из-за того, что в ее возрасте коронавирус с большим риском чреват осложнениями.