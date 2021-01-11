Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан рассказала о перспективах начавшейся массовой вакцинации от коронавируса. По ее прогнозам, вакцинация не успеет в 2021 году создать коллективный иммунитет для человечества.

Заявление прозвучало на брифинге ВОЗ, транслировавшемся в Ютьюб-канале организации.

"Даже теперь, когда вакцины начали защищать наиболее уязвимых людей, мы не сможем достичь какого-либо уровня популяционного или коллективного иммунитета в 2021 году", - сказала Сваминатан.

Она добавила, что отдельные группы привитых людей в небольшом количестве стран не смогут обеспечить безопасность от вируса всего человечества на планете в целом.

В связи с этим, считает она, несмотря на старт вакцинации, строгие меры против распространения COVID-19 со стороны органов здравоохранения, а также социальные меры по-прежнему важны.

Ранее в ВОЗ заявляли, что богатые страны уже скупили большинство вакцин от коронавируса и зарабатывают на них, заключая двусторонние сделки. В то же время в бедных странах вакцинация еще не началась.

"Страна" приводила прогноз ВОЗ о распространении коронавируса-мутанта в Европе.