Кортеж президента Молдовы Майи Санду отправился в Киев во второй половине дня в понедельник, 11 января. Уже завтра состоится официальная часть ее визита в Украину.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу президента.

В состав делегации, которая направилась в Киев, кроме Санду вошли еще девять человек - госсекретарь МИДа Дмитрий Соколан, генеральный секретарь аппарата президента Андрей Спыну, советники президента Кристина Герасимова (по внешней политике) и Сергей Тофилат (по вопросам энергетики), посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан, а также начальник отдела протокола, официальные фотограф и оператор, а также один сотрудник Службы государственной охраны. Соответствующая информация была впервые опубликована на сайте представительства главы государства.

Примечательно, что это первый визит главы Молдовы в Украину за шесть лет, а также первый в президентской карьере Санду. Встреча инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским, который одним из первых поздравил политика с победой на выборах 15 ноября прошлого года.

Согласно программе визита, завтра Санду также встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой - 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранного президента Майи Санду, который станет для нее первым с момента избрания", - сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Напомним, о визите Санду в Украину стало известно еще в среду, 6 января. Как рассказала сама президент Молдовы, во время общения с Владимиром Зеленским она обсудит вопросы безопасности в регионе и реформы на пути Молдовы и Украины в ЕС.

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