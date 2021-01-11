В Днепре, где двое детей пострадали от взрыва запала гранаты, в балке возле хлебзавода №9 местный житель обнаружил труп мужчины.

Об этом сообщает местное издание "Информатор".

В частности, по словам правоохранителей, тело мужчины, 30-40 лет на вид, пролежало в зарослях долгое время. Личность мужчины установить пока не удалось.

Нижняя часть тела неизвестного, предположительно, была съедена животными. В это же время следов насильственной смерти не обнаружили.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются", - добавили в материале.







Напомним, что в Харькове в мусорном контейнере нашли труп человека. По предварительным данным, погибший был бездомным.

Также "Страна" сообщала, что в электричке под Киевом нашли тело мужчины из Нежина. Следов насильственной смерти, по предварительной информации, на теле мужчины не было.