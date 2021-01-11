Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала срыв республиканцами принятия резолюции с призывом к вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США для отстранения от власти Дональда Трампа. Она заявила, что из-за этого стране грозит опасность.

Ее слова приводит "Интерфакс".

"Республиканцы Палаты представителей отвергли этот законопроект, направленный на защиту Америки, и потворствовали тому, чтобы неуравновешенные, нестабильные, ненормальные поступки президента продолжались. Их пособничество угрожает США, рушит нашу демократию, и это должно прекратиться", - уверена 80-летняя политик.

Она заверила, что Палата представителей продолжит процесс принятия резолюции, и после ее одобрения Пенса призовут в течение суток предпринять соответствующие шаги. Пелоси сказала, что затем конгрессмены займутся процессом импичмента в отношении Трампа.

"Угроза со стороны президента Америке крайне насущна, и такими же будут наши действия", - подытожила Пелоси.

Как сообщала "Страна", Палата представителей опубликовала резолюцию об импичменте 11 января.

Мы также писали, что в нижней палате Конгресса США есть 218 голосов для поддержки импичмента президента.