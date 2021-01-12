На этой неделе ожидается в Киеве ожидается самый холодный день этой зимы и всего 2021 года.

В субботу, 16 января, в столице днем ожидается -20 градусов мороза, ночью температура опустится до -22 градусов. Для Киева такие морозы являются аномальными.

Осадков не прогнозируется. С 8 до 17 часов будет ясно, местами солнце будут закрыть тучи.

При этом порывы ветра будут достигать 10 метров в секунду. Для такой температуры это очень много. Поэтому по ощущениям на улице будет больше минус двадцати градусов по Цельсию.

К сильным морозам и ветру добавятся еще повышенное давление. Оно вырастет до 751 мм ртутного столба.

Самым высоким за всю неделю будет ультрафиолетовый индекс - 2 балла, своего пика он достигнет в 11 утра.

Со среды по пятницу на этой неделе будет идти снег. Из-за минусовой температуры он не растает. За три дня образуется белый покров, который будет немного сглаживать такое сильное похолодание.

На дорогах сохранится снежный налет - это следует учитывать автомобилистам. Видимость будет отличная - в обеденное время 31 км.

Прогноз погоды в Киеве на 16 января 2021 по часам:

Как спастись от мороза. 10 советов

При таком сильном морозе лучше проводить на улице минимальное количество времени. Рекомендуем киевлянам запланировать свою субботу именно с таким расчетом.

Для тех, кто вынужден будет оказаться вне дома на какое-то время, есть 10 советов:

1. Под основную одежду - брюки и свитер - наденьте термобелье или же обычное футболку и кальсоны из натуральных тканей.

2. Обувь должна быть не узкая, чтобы кровь продолжала хорошо циркулировать. Помимо обычных носков наденьте дополнительные, лучше всего шерстяные.

3. Выходя из дома не забудьте утеплить руки. Между кожаными перчатками и рукавицами из шерсти выбирайте второе.

4. На лицо нанесите солнцезащитный крем с высоким уровнем защиты - SPF от 30 и выше. Девушкам рекомендовано не злоупотреблять декоративной косметикой, которая в любом случае должна наноситься поверх солнезащитного крема. Руки обработайте кремом, который вы обычно используете для них перед сном.

5. Губы помажьте гигиенической помадой (бальзамом), рекомендация важна в том числе для мужчин.

6. Для лица подготовьте шарф или платок, который на улице можно будет набросить на нос и рот, чтобы было легче дышать.

7. На всякий случай возьмите термос с чаем, он поможет быстро согреться.

8. Перед выходом на улице позавтракайте - голодный мерзнет намного быстрее сытого.

Запить пищу можно полезным безалкогольным глинтвейном. Его состав: нагретый вишневый сок, цитрусовые, яблоки; из специй - кориандр, имбирь и гвоздика. Такой напиток улучшит кровообращение, нормализует давление и согреет.

9. После возвращения домой раздевайтесь постепенно. Выпейте сладкий чай. Замерзшие участки тела помассируйте.

10. Если открытые участки тела сильно покраснели и покрылись мелкой сыпью, это может быть аллергия на мороз. В таком случае, помимо прочего, нужно выпить антигистаминный препарат. Но помните, что перед принятием любого лекарства нужно консультироваться со своим врачом.

В нашем отдельном материале - Погодный апокалипсис: прогноз погоды по городам Украины на эту неделю.