Венгрия стала единственной страной-соседом, которая осталась в "зеленом" списке по распространению коронавирусной болезни. Тем временем в "красный" попала Россия, теперь при въезде в Украину с территории этого государства туристам необходимо будет пройти самоизоляцию.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения, обнародованные в понедельник, 11 января.

В общем списке находятся 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Там указана информация о количестве активных случаев заболевания Covid-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней. В Украине этот показатель составляет 244,19. Те страны, у которых это число больше, попадают в "красный" список.

Активнее чем в Украине коронавирус распространяется в таких ближайших странах, как Словакия (674,5), Польша (316,7), Беларусь (279,8), Молдова (264,41), Румыния (253,08) и Россия (340,9).

Компанию им составляют Литва, Чехия, Словения, Великобритания, Швейцария, США, Швеция, Израиль, Нидерланды, Латвия, Дания, Португалия, Грузия, Италия, Австрия, Германия, Испания, Турция, Франция, Канада, Бельгия, Норвегия и другие страны.

Напомним, при въезде из стран "красного" списка в Украину необходимо установить на смартфон приложение "Дій вдома" или "Вдома" и провести в самоизоляции не менее 14 дней. Также иностранцам без постоянного украинского ВНЖ необходимо иметь при себе страховку с покрытием лечения от Covid-19.

Тем временем в перечень стран "зеленой" зоны включены Венгрия, Греция, Япония, Индия, Египет и Австралия и еще 110 стран.

Напомним, в середине декабря министерство здравоохранения включило в "красный" список и Турцию.

Также мы писали о том, как выглядел перечень стран в зависимости от ситуации с коронавирусом в них на прошлой неделе.