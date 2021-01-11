В понедельник, 11 января, президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что массовая вакцинация от коронавируса Covid-19 начнется в четверг.

Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей.

В частности, Эрдоган рассказал, что вакцинация от Covid-19 начнется в четверг или пятницу в соответствии с установленными правилами.

"По мере снижения количества заражений Турция будет постепенно смягчать ограничения из-за пандемии коронавируса", - добавил президент.

С начала эпидемии коронавирусом в Турции заразилось свыше 2,3 миллиона человек, более 22 тысяч из них скончались. В свою очередь, выздоровели почти 2,2 миллиона человек.

Напомним, что в мире началась массовая вакцинация от ковида уже в 50 странах, Албания стала 51-й. Украины в этом списке все еще нет.

Также "Страна" сообщала, что глава Минздрава заявил о готовности Украины к вакцинации от коронавируса. В скором времени Министерство здравоохранения планирует подписать договора на поставку вакцины с компаниями-производителями.