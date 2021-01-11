Социальная сеть Parler, куда массово перебрались сторонники президента США Дональда Трампа после того, как его страницу заблокировали в Twitter, подала в суд на компанию Amazon за блокировку обслуживания сервиса на своем облачном хостинге Amazon Web Services.

Об этом в понедельник, 11 января, сообщает газета The Hill.

По данным журналистов, иск руководства сервиса микроблогов Parler направлен в окружной суд города Сиэтл, где расположена штаб-квартира Amazon.

"Решение Amazon Web Services о заморозке учетной записи Parler, видимо, было продиктовано политической враждой. Также оно очевидно имело своей целью ограничение конкуренции на рынке микроблогов в пользу сервиса Twitter", - говорится в тексте иска.

В частности, Parler обвиняет Amazon в нарушении антимонопольного законодательства, а также в неисполнении обязательств, предусмотренных контрактом.

Напомним, 8 января, после штурма Капитолия сторонниками Трампа, компания Google заблокировала приложение для обмена сообщениями Parler в своем магазине Google Play. До этого владельцам платформы сообщали о необходимости удалять призывы к насилию.

Этому примеру позже последовала и Apple, убрав приложение соцсети из магазина AppStore. В свою очередь основатель Parler Джон Метц заявил, что компания пытается "давить на свободу слова" после того, как приложение вышло на первое место в ее онлайн-магазине.

В понедельник, 11 января, Amazon прекратила поддержку серверов Parler, и соцсеть исчезла из Всемирной паутины. Подробнее об этом читайте в нашем материале.