Военные, эксперты и бывшие послы США обратились к Украине с заявлением в связи с делом о сбитом в Луганске в 2014 году самолете Ил-76. В документе они призвали Киев пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова, которому дали 7 лет тюрьмы.

Заявление опубликовано 11 января на сайте американского аналитического центра "Атлантический совет" (Atlantic Council).

Авторы документа опасаются, что "продолжающаяся практика отстранения от должностей гражданских прокуроров и судей, у которых нет ни опыта, ни знаний, чтобы оценивать требования принятия решений на поле боя", подорвет безопасность Украины.

"Ни США, ни другие страны Запада, поддерживающие Украину в военном отношении, никогда бы не позволили, чтобы со своими командирами обращались так, как с генералом Назаровым. В то время как Россия продолжает войну на Донбассе, Украина должна поощрять верность, боевой дух и инициативу своих военнослужащих. Судебное преследование генерала Назарова имеет прямо противоположный эффект", - сказано в заявлении.

В нем также указано, что Украине не следует наказывать военачальников за "принятие жестких решений в условиях высокой неопределенности и трудных обстоятельств".

"Это посылает очень негативный сигнал, демотивирующий украинских офицеров, и может повлиять на то, как другие страны оценивают вооруженные силы Украины, когда они принимают решения относительно военной поддержки Украины", - написано в документе.

Авторы предложили Офису президента, парламенту, Верховному суду и Совету национальной безопасности и обороны обеспечить рассмотрение этого вопроса на самом высоком уровне, максимально принимая во внимание глубокую озабоченность столь многих высокопоставленных и опытных боевых командиров Украины и заявку Украины на членство в НАТО.

"Обеспечить, чтобы дела военнослужащих по вопросам, связанным с решениями, принятыми в бою или во время войны, разбирал военный суд, перед военным судьей и с присяжными из опытных военных офицеров. Оставить генерала Назарова под стражей и приостановить любые другие меры против него до завершения проверки на высоком уровне с пересмотром обращения с ним и гражданского вердикта в отношении этих выводов", - резюмировали подписавшие заявление.

Среди них старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Стивен Бланк, заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета и старший научный сотрудник Евразийского центра Института внешней политики Мелинда Харинг, бывший посол США в Украине и Узбекистане Джон Хербст, бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Роман Попадюк и Уильям Тейлор, а также бывший заместитель генерального секретаря НАТО и бывший посол США в России Александр Вершбоу.

Заявление деятелей США прокомментировал в Фейсбук известный украинский юрист Андрей Портнов. Он назвал это обращение призывом к давлению на суд.

"Подписанты требуют от Офиса президента и парламента, чьей компетенцией это не является, повлиять на меру пресечения в отношении генерала и на происходящие по нему судебные процедуры.

Я не знаю сути приговора, но обращает на себя внимание центральная цитата заявления: "рекомендуется, чтобы в дальнейшем суды над военными должностными лицами, касающиеся решений на поле боя и других решений в военное время, осуществлялись военным судом, военным судьей и жюри военных с опытом операций".

Дико извиняюсь, дорогие внешние начальники, но в Украине военные суды ликвидированы по настоятельной рекомендации Евросоюза и Совета Европы. Это прямо записано в выводе Венецианской комиссии и Генеральной дирекции по правам человека Совета Европы", - написал Портнов.

И порекомендовал западным партнерам спустить свою директиву в упомянутые им органы ЕС.

"А то уже немного напрягаете со своим внешним менеджментом и случайными советами", - резюмировал адвокат.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как в ночь на 14 июня 2014 года был сбит военно-транспортный самолет ВСУ Ил-76. Отметим, что активно защищает Назарова военное руководство Украины времен правления Петра Порошенко.

Мы также писали, что в марте 2017 года Назаров был признан виновным в катастрофе и приговорен к 7 годам тюрьмы.