В понедельник, 11 января, цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов. Такие изменения происходят на фоне продолжающегося укрепления доллара США и вызывающей опасения эпидемиологической ситуации в Китае и в Европе.

Об этом сообщает "Интерфакс".

В частности, стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $55,51 за баррель, что на $0,48 (0,86%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

В свою очередь, цена фьючерсов на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $51,98 за баррель, что на $0,26 (0,5%) ниже уровня предыдущих торгов.

По словам аналитика Commerzbank Юджина Вайнберга, возобновление опасений по поводу спроса из-за очень высокого числа новых случаев заражения коронавирусом и дальнейших ограничений на передвижение, наряду с укреплением доллара США, оказывают давление на цены.

"В воскресенье в стране впервые за последние пять месяцев было выявлено более 100 новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 за день. Тем временем в Европе продолжают действовать жесткие карантинные меры для сдерживания распространения заболевания", - говорят данные Госкомитета здравоохранения КНР.

К тому же, давление на нефтяные котировки оказывает продолжающееся восстановление доллара США после падения до минимума более чем за два с половиной года на прошлой неделе.

А индекс ICE, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), прибавляет в ходе торгов 0,6%.

"Несмотря на снижение нефтяных цен, аналитики отмечают сохранение "бычьих" настроений, поскольку инвесторы ожидают новых стимулирующих мер от администрации избранного президента США Джо Байдена", - добавили в материале.

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2020 году упало до минимума с момента начала ведения расчетов в 1975 году, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Показатель опустился до 1352 по сравнению с 2177 в 2019 году.

В декабре общемировое количество работающих буровых увеличилось до 1104 против 1074 в предшествующий месяц. Декабрьский показатель был на 939 ниже уровня за тот же месяц 2019 года.

Напомним, что на прошлой неделе нефть взлетела в цене до уровня февраля 2020 года. Оптимизм трейдеров поддержали новости о добровольном дополнительном сокращении добычи Саудовской Аравией в феврале-марте.

Также "Страна" сообщала, что после решения ОПЕК+ мировые цены на нефть вернулись к "доковидному" уровню. В частности, нефть WTI подорожала до $50,05 за баррель впервые с февраля 2020 года, а Brent - до $52,87.