29-летняя губернатор Черниговской области Анна Коваленко, которая приходится супругой главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку, родила дочь.

Об этом сама молодая мама рассказала подписчикам в Facebook.

"Привет, Маричка! Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы", - сообщила Коваленко.

Напомним, во время представления президентом Владимиром Зеленским губернатора Черниговской области Анны Коваленко в октябре прошлого года на правой руке чиновницы было замечено обручальное кольцо. Позже выяснилось, что девушка недавно вышла замуж за 53-летнего Руслана Хомчака. Пара якобы скрывала свой роман около полугода, при этом Анна регулярно постила у себя на странице в Facebook статьи о генерал-полковнике и лайкала его интервью.

Ранее мы писали о том, как биатлонистка из сборной Украины Ольга Абрамова в субботу, 19 декабря, впервые стала мамой.