Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении зарплат для немедицинских специалистов в сфере здравоохранения.

Об этом в понедельник, 11 января, информирует пресс-служба Офиса президента.

"Документ имеет целью повышение уровня социальной защиты работников медицинских учреждений, которые вовлечены в оказание медицинских услуг, однако имеют высшее немедицинское образование", - говорится в сообщении.

В Офисе президента заявили, что на данный момент в клинических лабораториях работают специалисты с высшим немедицинским образованием, которые проводят диагностику Covid-19, однако не получают доплаты к зарплате, установленные для медицинских и других работников учреждений здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным коронавирусом.

Закон "О внесении изменений в ст. 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении о льготах и повышении оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения" распространяет социальные права и льготы медицинских и фармацевтических работников на этих работников. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие через месяц со дня вступления в силу.

В свою очередь Кабинет министров со дня вступления в силу этого закона должен установить доплаты к зарплате указанной категории лиц.

Ранее мы писали о том, как главный морг Львова мог остановить работу в знак протеста против отсутствия начислений обещанных правительством доплат медицинским работникам во время эпидемии коронавирусной болезни.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что заработная плата украинских специалистов в сфере медицины будет повышена до европейского уровня в 2023 году.