В Палате представителей (нижней палате Конгресса США) есть голоса для голосования за импичмент президента Дональда Трампа за подстрекательство к восстанию под Капитолием, которое произошло 6 января.

Об этом сообщает газета Politico.

Члены судебного комитета Палаты представителей 11 января презентовали единственную статью об импичменте. Резолюцию об импичменте готовы поддержать как минимум 218 человек, что соответствует необходимому большинству в законодательном органе.

"Поскольку сроки настолько коротки, а необходимость столь срочная и чрезвычайная, мы также продолжим параллельный путь в плане импичмента", - заявил журналистам в понедельник 81-летний демократ и лидер большинства в Палате Стени Хойер.

По его словам, "в среду вполне может состояться голосование по импичменту".

Как сообщала "Страна", 11 января Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов опубликовала проект резолюции об импичменте Трампа.

Мы также рассказывали, что республиканцы возражали против резолюции, а это означает, что Палата представителей должна будет провести голосование в полном составе палаты. В связи с возражениями рассмотрение резолюции также было перенесено на вторник.



