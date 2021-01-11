В понедельник, 11 января, члены Демократической партии представили в Палате представителей Конгресса США статью об импичменте президента Дональда Трампа за "подстрекательство к мятежу" в связи со штурмом Капитолия его сторонниками на прошлой неделе.

Это произошло после того, как республиканцы заблокировали голосование за обращение к вице-президенту Майку Пенсу с просьбой лишить Трампа власти в соответствии с 25-й поправкой Конституции, передает The New York Times.

Как и ожидалось, республиканцы возражали против резолюции, призывающей Пенса задействовать 25-ю поправку, а это означает, что Палата представителей должна будет провести голосование в полном составе палаты по этой мере. Заседание, скорее всего, состоится уже во вторник, 12 января.

Ожидается, что резолюция будет принята, так как у республиканцев меньшинство в Палате представителей, однако Пенс может не поддержать идею лишить Трампа власти, в связи с чем 25-я поправка так и не будет задействована вопреки ожиданиям демократов.

Напомним, беспорядки произошли в среду, 6 января, в Капитолии США, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Заседания палат конгресса были приостановлены на несколько часов. Позже дебаты в Конгрессе возобновились и победа демократа Джо Байдена на выборах президента США была окончательно утверждена.

После беспорядков спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси потребовала незамедлительно отстранить от власти действующего президента Дональда Трампа.

В свою очередь близкий к Пенсу источник CNN сообщил, что вице-президент не исключает возможности задействовать 25-ю поправку Конституции, которая позволит отстранить Трампа от руководства страной.