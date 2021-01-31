Американский 27-летний гольфист Джастин Томас во время проходившего на Гавайских островах турнира Sentry Tournament of Champions сам себя обозвал словом faggot (нецензурное оскорбление гомосексуалов, аналог русского "п@дорас"). После состязания он публично извинился за это.

Об этом сообщает издание New York Post.

Томас произнес обидное слово, когда не смог с близкого расстояния закатить шар в лунку. Его ругательство попало в прямой эфир телеканала.

Big fan, not a great look.



Are we gonna apologize for the language here @JustinThomas34 @PGATOUR ? pic.twitter.com/QvIYdOv7F9 — Imsolazy (@DustyBurlap) January 10, 2021

Узнав, что оскорбление прозвучало в трансляции, спортсмен попросил прощения.

"Нет никакого оправдания. Я взрослый человек, я взрослый человек... У меня нет абсолютно никаких причин говорить что-либо подобное. Это ужасно. Я очень смущен. Я не такой. Я не такой человек. Но это... к сожалению, я сделал это, и я должен признаться в этом, и я прошу прощения", - извинился Томас телеканалу Golf Channel после раунда.

Томас - уроженец Луизианы, он победил в 30 гольф-турнирах PGA. В текущем туре он занимает пятое место.

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