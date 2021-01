Американский 27-летний гольфист Джастин Томас во время проходившего на Гавайских островах турнира Sentry Tournament of Champions сам себя обозвал словом faggot (нецензурное оскорбление гомосексуалов, аналог русского "п@дорас"). После состязания он публично извинился за это.

Об этом сообщает издание New York Post.

Томас произнес обидное слово, когда не смог с близкого расстояния закатить шар в лунку. Его ругательство попало в прямой эфир телеканала.

Big fan, not a great look.



Are we gonna apologize for the language here @JustinThomas34 @PGATOUR ? pic.twitter.com/QvIYdOv7F9