Одной из причин гибели 185 серых журавлей, внесенных в Красную книгу, в заповеднике "Аскания-Нова", могли стать химикаты, которые посеяли фермеры для борьбы с грызунами на окружающих полях.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области на своей странице в Facebook.

"Одной из версий следователей является то, что журавли могли питаться зерном, обработанным химикатами, которое посеяно фермерами на окружающих полях для борьбы с грызунами", - рассказали правоохранители.

По их данным, в настоящее время лабораторным путем устанавливаются причины гибели птиц. На месте происшествия работают полиция, Госпотребслужба и экологическая инспекция.

На странице заповедника в Facebook сообщили, что сначала администрация выдвинула иное предположение: журавли могли погибнуть из-за птичьего гриппа.

"Его вспышку зафиксировали в селе Заозерное соседнего Каховского района области. Поэтому прежде всего сообщили об экологическом бедствии в подразделение Госпродпотребслужбы в Чаплинском районе. Оттуда выехали на место, взяли пробы тканей погибших птиц, и отправили на анализ в Одесскую гослабораторию ветеринарной медицины. Но заражение птичьим гриппом не подтвердилось", - говорится в сообщении.

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