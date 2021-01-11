Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, против которого США ввели санкции за вмешательство в выборы, назвал беспочвенными обвинения во влиянии на американский избирательный процесс и связях с нардепом Андреем Деркачем.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале в понедельник, 11 января.

"К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных ему подобных аферистов, по поводу, якобы моей связи с Деркачем, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу. В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена. И это все прекрасно знают", - заверил депутат.

Дубинский пообещал, что его дальнейшие действия касательно введенных в его отношении санкций "будут носить юридический характер". Также нардеп выразил сожаление, что некоторые американские должностные лица "пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействуют коррупции в Украине".

При этом политик подчеркнул, что попал в санкционный список США за "право иметь независимую позицию" и его действия по "отстаиванию интересов украинского народа".

"И это только начало большого и сложного пути по отстаиванию украинских национальных интересов. Именно это я обязан делать для тех избирателей, которые доверили мне право и обязанность быть народным депутатом Украины, а не представлять интересы транснациональных корпораций и прочих паразитов на теле многострадального украинского народа. Я никогда не буду марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических "партнеров", - резюмировал Дубинский.

Ранее мы приводили реакцию попавшего в санкционный список экс-нардепа Александра Онищенко. По его словам, данные действия американских властей являются ответом на разоблачение коррупции демократа Джо Байдена в Украине.

Полный перевод заявления Минфина США касательно санкций против украинцев и компаний, связанных с публикациями "пленок Деркача" читайте в нашем материале.

В результате введенных ограничений, активы украинцев из этого списка заморожены на территории США, также американцам запрещено иметь с ними дела. Кроме того, блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие кому-либо из указанных в списке граждан.

Ранее, после публикаций "пленок Деркача", на которых были записи разговоров бывшего президента Украины с Джо Байденом, США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. На сайте министерства финансов Шататов тогда заявили, что украинский нардеп является агентом России уже больше 10 лет и продолжает поддерживать тесные связи с их спецслужбами.