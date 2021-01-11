Народная депутат из Харькова из партии "Слуга народа" Мария Мезенцева стала новой главой украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале нардем из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

По его словам, делегация Украины в ПАСЕ на своем онлайн-заседании заменила главу делегации после более чем трехчасовых дебатов. 31-летняя Мезенцева сменила на этом посту 30-летнюю однопартийку Елизавету Ясько. За бывшую волонтершу из Харькова проголосовали 10 членов делегации от "Слуги народа", оба представителя "Оппоплатформы" и представитель группы "За будущее".

Представители "Евросолидарности", "Голоса", "Батькивщины" и некоторые "Слуги народа" за ее кандидатуру не голосовали.

Мезенцева прославилась тем, что во время обсуждения законопроекта о продаже земли солгала, будто открытие рынка земли поддерживает ее живущая в селе бабушка. Как потом выяснили журналисты, родственница депутатши против такой продажи.

Ранее "Страна" рассказывала, что прошлой зимой украинская делегация вернулась в ПАСЕ после бойкота заседаний.