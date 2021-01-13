В среду, 13 января, будет первое новолуние в этом году. Астрологи считают, что сегодняшний день задает тон до конца месяца. Это время благоприятно для творчества, вдохновения. При этом не стоит ожидать глобальных перемен.

Рассказываем, что приготовил день для каждого знака Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

У Овнов в ближайшее время складываются условия для положительных изменений на работе. Это может быть повышение, новый проект, новое место работы либо же в коллективе улучшится атмосфера. Ваши таланты обязательно оценят.

Телец (21.04 - 21.05)

Сегодня день подходит для того, чтобы разобраться с делами, которые вы давно откладывали. Прислушивайтесь к своей интуиции, она сегодня обострится. Также сдерживайте эмоции, чтобы они не руководили вашими поступками.

Близнецы (22.05 - 21.06)

У Близнецов много времени сегодня могут отнять пустые разговоры, которые ни к чему не приведут. Середина дня обещает быть напряженной. А вот вечер может принести приятные сюрпризы и положительные эмоции.

Рак (22.06 - 22.07)

Чем больше вы приложите усилий сегодня, тем ощутимей будет результат. Так что выбирайте самое важное для вас, а неглавные дела отложите. Не исключены конфликты и споры, которые лучше решать конструктивно.

Лев (23.07 - 23.08)

Заряд энергии, бурлящий во Львах сегодня, позволит с легкостью решать проблемы. Сегодня вы сможете удивить себя и других своей изобретательностью и креативным подходом ко многим вещам.

Дева (24.08 - 23.09)

Дев ждет хороший, плодотворный день. Если не отвлекаться на мелочи - можно успеть очень многое. Также не тратьте свое время на людей, с которыми вам не по пути, они только зря будут отбирать ваше внимание.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов сегодня день не приемлет спешки. Не торопите события, не принимайте необдуманных решений. Возможны положительные изменения в вашем доме и семье. Это может быть связано с отношениями, переездом, ремонтом, недвижимостью.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы сегодня будут социально активны. Положительные результаты принесет общение, поездки. Вы можете получить важные новости. Возможно придется решать вопросы, связанные с транспортом.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцам новолуние принесет новые возможности в сфере финансов. Это могут быть дополнительные источники дохода, крупные покупки. Улучшатся ваши отношения с другими людьми. Те, кто раньше вас недооценивал, могут изменить свое мнение.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов день подходит для того, чтобы бороться с вредными привычками. Лучше всего вытеснить их новыми полезными традициями. Подумайте, чем вы можете заменить разрушающее вас поведение.

Водолей (21.01 - 19.02)

Водолеев сегодня не раз выручит превосходное чувство юмора. Шутки помогут погасить конфликт, разрядить напряженную обстановку и даже справиться со страхом. Сегодня ваше обаяние будет на высоте.

Рыбы (20.02 - 20.03)

У Рыб день хороший для общения с друзьями и единомышленниками. В вашей жизни могут появиться новые люди. Ближайшее время будет способствовать росту вашей популярности. Она может быть связана с публичными выступлениями. Вы заявите о себе и найдете тех, кто оценит ваши таланты.