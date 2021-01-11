В 2020 году из зарплат народных депутатов, которые "прогуливали" заседания Верховной Рады, было вычтено более 30 миллионов гривен. Эти средства были возвращены в государственный бюджет Украины.

Об этом рассказал председатель подкомитета по вопросам Регламента Верховной Рады Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Павел Фролов в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы предусмотрели в этом созыве очень существенные штрафы для тех депутатов, которые не ходят на работу или не посещают заседаний комитета. То есть, если процент голосований за месяц депутата меньше, чем 70%, то депутат не получает 42 тыс. грн депутатских. Таким образом уже, например, в прошлом году примерно более 30 млн грн сэкономлено и возвращено в бюджет. Такой практики не было", - рассказал Фролов.

Ранее мы писали, что в число прогульщиков и игнорировавших голосования в ноябре попали замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, а также депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

Недавно спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил с заявлением о том, что парламент уже на следующей сессии, которая начнется 4 февраля, может приступить к рассмотрению изменений в Конституцию относительно сокращения численности нардепов.