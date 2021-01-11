Один из своих самых известных номеров с участием Владимира Зеленского "Братья Цыцько", герои которого играют на рояле пенисами, студия "Квартал 95" позаимствовала. Причем без указания авторов оригинальной идеи.

На это обратил внимание в своем Фейсбук народный депутат от "Оппоплатформы" Ренат Кузьмин.

"Помните самый известный номер Зеленского в "Квартале 95"? Ну, тот, где он на рояле играл без рук? Неожиданный современный юмор, подумали вы тогда? Предлагаю вашему вниманию тот же номер, только исполненный совсем не Зеленским. Какие-то бродячие артисты просто взяли и украли этот номер у Зеленского. Лет пятьдесят назад. Даже мелодию не изменили", - написал Кузьмин и запостил ролик, явно вдохновивший "квартальцев".

Авторы пошловатой сценки - комический дуэт "The Freaking Brothers". Они исполняют причинными местами композиции "Chopsticks", "Хабанера" и "Хава нагила".

О дуэте в интрнете мало информации. Судя по всему, он из США. Когда точно снят ролик, неизвестно. На YouTube есть любительская запись концерта 2007 года, где сценку исполняют уже весьма пожилые "братья". То есть вполне возможно, что номеру и правда полвека.

Напомним, аналогичная сценка квартала (что характерно, с теми же музыкальными композициями) была впервые представлена в 2016 году.

Студию Зеленского уже не в первый раз обвиняют в плагиате. Ранее юмористический проект "Дизель шоу" заявлял, что "Квартал 95" украл у них сюжет об уроке английского, показанный "дизелями" в 2015 году.

А в 2019 году плагиатом не побрезговал Зеленский уже в качестве президента. В Брюсселе он дословно повторил речь Петра Порошенко о "смерти имперского проекта России".