Во вторник, 12 января, по всей территории Украины ожидается пасмурная погода без осадков. Мокрый снег пройдет только в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом свидетельствует карта погоды от Укргидрометцентра.

Дневная температура будет колебаться в пределах -1...+4 градусов. Ночь температура воздуха опустится от -1 до -5 градусов. Ветер подует южно-восточный, 5-10 метров за секунду.

Теплее всего во вторник будет во Львове. Там столбики термометров покажут днем до +4 градусов. В в Запорожской и Херсонской областях завтра днем ожидается мокрый снег, а ночью будет без осадков.

В Киеве во вторник будет пасмурно и без осадков. Днем столбики термометров будут показывать от 0 до -2 градусов, а ночью - от -2 до -4.

Ранее мы писали, что на этой неделе в Украину зайдет холодный арктический воздух, который принесет похолодание. Его пик ожидают на 15-18 января. На ближайших выходных в Киеве обещают до -16. В Харькове ночью температура опустится до -21, а в Луганске и вовсе до рекордных -26.

Также показывали фото, как Карпаты замело снегом, а на вершине столбики термометров опустились до минус десяти градусов.