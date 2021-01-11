Глава Кабмина Денис Шмыгаль провел совещание с представителями профильных министерства и ведомств, а также Офиса президента. На нем обсуждались способы снижения тарифов на газ для населения.

Об этих способах премьер рассказал в своем Телеграм-канале.

В совещании приняли участие руководство Минэнерго, НАК "Нафтогаз", Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оператор ГТС и представители Офиса президента. Участники наработали два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ, как заверил Шмыгаль.

Первый подход - это формирование тарифов на газ по формуле "цена на европейских хабах минус транспортировка газа в Украину". Его предлагает Министерство энергетики. Кроме того, ведомство предложило временно ограничить маржу для газопоставщиков. Ожидаемый результат: существенное снижение тарифов и нивелирование попыток спекулянтов сохранить сверхприбыли в условиях формирования новых европейских правил.

Второй подход выдвинула компания "Нафтогаз". Это усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ, как это уже делает "Нафтогаз". Кроме того, предлагается, чтобы газоснабжающие компании начали активно конкурировать за базу потребителей, что приведет к снижению тарифов в рамках открытых торгов. Ожидаемый результат: усиление конкуренции и, как следствие, существенное уменьшение платежек для украинцев.

Также по результатам совещания был сформирован механизм, который позволит снизить цену на транспортировку газа. Госрегулятор в сфере энергетики срочно приступает к проверке всех газопоставщиков, которые на сегодня имеют самые высокие тарифы на эту услугу, сообщил премьер.

"В то же время важной политикой нашего правительства остается поддержка наиболее незащищенных слоев населения. Сегодня в Украине 3,1 млн домохозяйств получают субсидии для оплаты коммунальных услуг. Средний размер начислений, например за ноябрь 2020 года, составил 1,6 тысячи гривен. Это почти на 250 грн больше, чем в 2019 году. В отдельных регионах средний размер субсидии за год вырос на 300-500 грн ежемесячно. Это уменьшает нагрузку на семейные бюджеты наиболее незащищенных слоев населения. И это справедливая государственная политика, которая будет продолжаться вместе с повышением зарплат и программой по восстановлению экономики", - написал Шмыгаль.

Между тем, пока представители власти совещаются, платежки с гигантскими суммами люди получают уже сейчас. Многие жители разных регионов устраивают тарифные бунты.

Как сообщала "Страна", на сайте Зеленского появилась петиция о запрете повышения тарифов.

Мы также анонсировали встречу 12 января фракции "Слуга народа" со Шмыгалем и и.о. министра энергетики Юрием Витренко. На ней будут обсуждать ситуацию с космическими платежками за газ и тепло.