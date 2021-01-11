Во вторник, 12 января, в Украине будет холодная погода без существенных осадков, на дорогах ожидается гололедица.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"12 января Украина пока будет находиться в зоне влияния мощной полосы высокого атмосферного давления, которая вытянулась от Атлантики через север Италии, Венгрии в Украину", - поделилась синоптик.

Существенные осадки в большинстве наших областей завтра вряд ли пройдут. Однако небольшой снег возможен в западных регионах, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях. В Крыму и Приазовье ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Во вторник на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах -2... -7 градусов, на юге ожидается около нуля. В течение дня 12 января в большинстве областей Украины столбики термометров покажут от -2...+2 градусов.

По прогнозу Диденко, в дальнейшем, в частности в период с 14 по 19 января, температура воздуха будет постепенно снижаться ночью от -14 до -20 градусов.

"В Киеве 12 января существенных осадков не ожидается, максимум - отдельные полеты снежинок для поддержки январского имиджа атмосферы", - рассказала синоптик.

Ночью в столице температура воздуха будет колебаться в пределах -3 градусов, днем опустится до -1 градуса.

В дальнейшем, по словам синоптика, в Киеве начнет холодать, пик морозов придется на 14-18 января, как и прогнозировалось ранее.

По словам Натальи Диденко, в среду, 13 января, в Украину придет циклон Bartosz. "Он существенно усложнит погоду на юго-востоке Украины, на востоке и на Сумщине - мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер", - сообщила синоптик.

На остальной территории нашей страны будет северный циклон Dimitrios, который "наконец организует зимнюю желанную картинку на улице - будет посыпать снегом, без сильных снегопадов".

Ранее мы писали, что в столице Украины в январе придут сильные морозы.

Также рассказывали, что на Украину обрушатся снегопады и подробно приводили прогноз погоды на ближайшую неделю по дням и регионам.