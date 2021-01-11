Бывший народный депутат Александр Онищенко ожидал, что США введут в отношении него санкции. Это решение американских властей он связывает со своей деятельностью по разоблачению коррупции со стороны Демократической партии США в Украине.

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"Введение санкций против меня прогнозируемо. Также как и моя реакция на них - плевать. Эти санкции - реакция новых властей США на мои системные разоблачения коррупции Байдена и Демпартии США в Украине, а также их агентуры влияния, представленной в лице сетки дорогостоящих и бестолковых антикоррупционных органов. Они годами доят украинских налогоплательщиков на финансирование этих структур, а все коррупционеры на воле", - сказал Онищенко.

Напомним, сегодня Минфин США объявило о введении санкции против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы". В санкционный список, кроме Онищенко, в частности попали нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский и компания "Эра-Медиа", принадлежащая нардепу Андрею Деркачу.

В результате введенных ограничений, активы украинцев из этого списка заморожены на территории США, также американцам запрещено иметь с ними дела. Кроме того, блокируются любые юридические лица, на 50 или более процентов принадлежащие кому-либо из указанных в списке граждан.

После публикаций "пленок Деркача", на которых были записи разговоров бывшего президента Украины с Джо Байденом, США внесли Деркача в санкционный список за вмешательство в выборы американского президента. На сайте министерства финансов Шататов тогда заявили, что украинский нардеп является агентом России уже больше 10 лет и продолжает поддерживать тесные связи с их спецслужбами.