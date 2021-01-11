Мэр города Шостки в Сумской области Николай Нога завел аккаунт в набирающей популярность китайской соцсети TikTok под ником mykolanoha. Градоначальник призвал чиновников Шостки сделать то же самое, чтобы наполнить сайт солидным контентом и стать ближе к молодежи.

Об этом сообщает сайт "Шостка. Инфо".

За первые дни существования страницы ее хозяин опубликовал 13 видеороликов с видами города, природы, отрывком церковной службы, зарисовками с зимней рыбалки на льду и занятиями какого-то ребенка с педагогом по фортепиано. Первый ролик был снят в кабинете Ноги.

Сейчас за аккаунтом мэра в соцсети следят 64 пользователя. Однако некоторые публикации набрали под тысячу просмотров.

Первыми впечатлениями от пользования TikTok мэр поделился с коллегами 11 января на аппаратном совещании.

"Там же страшно смотреть! Там нет солидного контента. А мы должны быть там, где молодежь", - сказал Нога.

Он дал официальное поручение в ближайшее время зарегистрироваться в TikTok начальнику управления образования Наталье Сергейко и заведующей сектором молодежи Ольге Сокульской.

"Давайте проведем совместное совещание, соберем молодежный совещательный совет при городском главе. Контент TikTok должен наполняться не только шутливой информацией, но и солидной, познавательной для молодежи", - заявил мэр Шостки.

Ранее "Страна" рассказывала, что в этой соцсети постит дочь президента Александра Зеленская.

Мы также сообщали, что TikTok завела "слуга народа" Ирина Верещук.