Минфин США опубликовал заявление о санкциях против семерых украинцев, связанных с публикациями "пленок Деркача". Их список мы уже публиковали.

Приводим перевод полного текста заявления.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло дополнительные меры против семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью связанной с Россией сети иностранного влияния, связанной с Андреем Деркачем.

Российский агент Деркач попал под санкции 10 сентября 2020 года в соответствии с Указом 13848 г. за его попытку повлиять на президентские выборы в США 2020 года.

"Российские кампании дезинформации, нацеленные на американских граждан, представляют собой угрозу нашей демократии, - сказал министр финансов Стивен Т. Мнучин. - Соединенные Штаты будут продолжать активно защищать целостность наших избирательных систем и процессов".

По крайней мере, с 2019 года Деркач и его соратники использовали средства массовой информации США, платформы социальных сетей в США и влиятельных лиц США для распространения вводящих в заблуждение и необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмыванию денег и незаконному политическому влиянию в Украине. .

Бывшие официальные лица украинского правительства Константин Кулик, Александр Онищенко, Андрей Телиженко и нынешний депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский публично выступили или присоединились к Деркачу посредством скоординированного распространения и продвижения фальсифицированных и необоснованных обвинений в адрес США.

Они неоднократно публично заявляли, что распространяют дезинформацию о том, что официальные лица США занимаются коррупцией в Украине. Эти усилия согласуются с усилиями Деркача, действующего в качестве агента российских спецслужб, по оказанию влияния на США в 2020 году и поддерживают их.

Кулик, бывший прокурор Генеральной прокуратуры Украины, вступил в союз с Деркачом для распространения ложных обвинений в международной коррупции.

Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокопии предполагаемых аудиозаписей разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками, которые Деркач опубликовал в период с мая по июль 2020 года для дискредитации официальных лиц США и оказания влияния на выборы в США.

Телиженко, бывший украинский дипломат низового уровня, организовал встречи Деркача с лицами в США, которые помогают распространять ложные заявления о коррупции в Украине.

Дубинский, который работает вместе с Деркачом в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференциях, призванных озвучить эти и другие ложные нарративы и очернить кандидатов в президенты США и их семьи.

Кулик, Онищенко, Телиженко и Дубинский подпадают (под санкции - Ред.) в соответствии с Е.О. 13848 за прямое или косвенное участие, спонсирование, утаивание или иным образом соучастие в иностранном влиянии на выборах в Соединенных Штатах.

НабуЛикс и Эра-Медиа ТОВ - это подставные СМИ в Украине, распространяющие ложную информацию по указанию Деркача. Деркач де-факто владелец компаний, связанных с "Эра-Медиа", с 1990-х годов. Совсем недавно Деркач создал платформу NabuLeaks, чтобы критиковать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

НАБУ было создано в 2015 году как один из трех специализированных антикоррупционных органов Украины. Деркач и Дубинский выступали против НАБУ, пытаясь сменить руководство НАБУ, дискредитировать НАБУ как организацию и отрицать свои собственные коррупционные методы.

NabuLeaks и Era-Media TOV внесены в список в соответствии с E.O.13848 за то, что они принадлежат или контролируются Деркачом.

Деркач также использовал сеть журналистов и помощников для управления этими организациями, поддерживая свою кампанию влияния, направленную на культивирование ложных или необоснованных версий и стимулирование расследований коррупции как в Украине, так и в США.

Петр Журавель - ключевой член медиа-команды Деркача. Он действует как медиа-менеджер Деркача и является администратором веб-сайта NabuLeaks, краеугольного камня платформы влияния Деркача на выборы. Журавель обеспечивает технологическую поддержку, лежащую в основе онлайн-деятельности Деркача. Ему принадлежат ООО "Только Новости" и "Скептик", которые являются подставными СМИ в Украине, распространяющими дезинформацию.

Эти организации контролируют веб-сайты, контролируемые медиа-командой Деркача и помогающие распространять дезинформацию Деркача.

Дмитрий Ковальчук - давний сторонник Деркача. Совсем недавно он работал в рядах медиа-команды Деркача, где он предоставил досье на политических деятелей США.

Антон Симоненко почти десять лет был помощником Деркача и помогал Деркачу скрывать финансовые активы. Симоненко продолжает оставаться одним из ближайших соратников Деркача.

Журавель, Ковальчук и Симоненко включены в список по Е.О. 13848 за оказанную материальную помощь, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг для Деркача...

Вся собственность этих людей, подпадающая под юрисдикцию США, заблокирована, а лицам из США, как правило, запрещено совершать с ними операции. Дополнительно также блокируются любые организации, на 50 или более процентов принадлежащие одному или нескольким указанным лицам", - говорится в заявлении.