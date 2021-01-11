Сегодня США ввели санкции против семи украинцев, которые участвовали в публикации "пленок Деркача" и разоблачению действий Демпартии в Украине.

Их обвинили во вмешательстве в американские выборы президента, которые состоялись в ноябре. Видимо, на том основании, что опубликованные записи дискредитировали кандидата Джо Байдена.

Санкции ввел американский Минфин. Официальная формулировка - они входят в "связанную с Россией сеть зарубежного влияния", которая, по мнению американцев, руководится "российским агентом" Андреем Деркачом.

Сам Деркач попал под санкции еще в сентябре. Разбирались, что означает новая атака из США на их оппонентов из Украины.

Кто попал под санкции и что они предусматривают

"Страна" уже приводила полный текст заявления Минфина США по санкциям. Опишем вкратце, о чем там говорится.

Некоторые люди, против которых введены санкции, широко известны.

Это нардеп Александр Дубинский, бывший депутат Александр Онищенко и экс-прокурор Константин Кулик.

Дубинский последовательно выступал против "соросят", обещался с Джулиани, когда он приезжал в Украину.

Кулик участвовал в пресс-конференциях вместе с Андреем Деркачем и рассказывал в частности о том, как сын Джо Байдена получал деньги в Украине, работая в газодобывающей компании "Буризма".

Александр Онищенко стал широко известным после того как уехал из Украины во времена Порошено и обнародовал серию разоблачений против него. В том числе и записи разговоров из его кабинета.

Он также неоднократно выступал с заявлениями по делу о коррупции Байдена в Украине и в 2019 году был задержан в Германии по экстрадиционному запросу САП и НАБУ. Как он сам заявил в интервью "Стране", случилось это накануне того как он должен был лететь в Нью-Йорк по приглашению команды Трампа и дать важные показания по делу Байдена. Летом он был по решению немецкого суда был выпущен на волю и в экстрадиции ему было отказано.

К слову, судя по сообщению Минфина США, там полагают, что именно он передавал Деркачу записи из кабинета Порошенко, на которых тот разговаривал с Байденом.

Кроме них, под санкции попал бывший дипломат Андрей Телиженко, который, как утверждают американцы, вывел Деркача на неких высокопоставленных людей в США (видимо, представителей Трампа). Телиженко известен тем, что первым из украинских дипломатов обнародовал информацию о том, что посольство Украины в 2016 году работало на победу Хиллари Клинтон.

Трое оставшихся украинцев - Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко и Петр Журавель - в США считаются членами личной команды Андрея Деркача и его помощниками по ряду направлений.

Ковальчука называют составителем досье на американских политиков, компромат на которых публиковал Деркач. Журавель - человек, позиционирующий себя как политолог - ведет медиаплощадки, контролируемые депутатом (они тоже подпали под санкции). А Симоненко, как говорят в Минфине США, курирует финансовые активы Деркача.

Также представлен список медиа, против которых введены санкции:

"Эра-Медиа" (принадлежит нардепу Андрею Деркачу - Ред. );

); Информагентство Only News;

Ресурс NabuLeaks;

"Скептик" / "Бегемот Медиа".

Кроме вмешательства в выборы, всем указанным лицам вменяют критику НАБУ и призывы сменить его руководство. Теперь их активы, если таковые найдут в Америке, могут заморозить. А юридическим лицам США запрещено вести с ними сделки.

Также по тексту звучит рефреном утверждение, что вся "сеть" связана с Россией, правда, ни малейших подтверждений этому не приводится.

Почему эти люди попали под санкции

Как видим, перед нами - по большому счету расширение санкционного списка, который еще в сентябре открыл депутат Андрей Деркач, первым попавший под официальный "бан" Америки.

Еще с весны он опубликовал несколько аудиозаписей, на которых президент Петр Порошенко выслушивал директивы от заместителя Обамы Джо Байдена, который курировал Украину в то время.

Записывались их голоса из кабинета Порошенко, который говорил с Байденом по громкой связи. Вице-президент требовал от Порошенко снять генпрокурора Виктора Шокина в обмен на миллиард кредита от МВФ и делал выволочку за засылку диверсантов на территорию Крыма.

Президент же Украины хвастался, что поднял коммунальные тарифы даже выше, чем требовал МВФ, просил прислать "смотрящего" в Генпрокуратуру, согласовывал Юрия Луценко на нового генпрокурора. И многое другое.

Также Деркач опубликовал, как Петр Алексеевич звонит Владимиру Путину через месяц после боев за Дебальцево и мило с ним беседует - как с давним приятелем.

Позже нардеп обнародовал схемы, по которым сын Байдена получал в Украине немалые суммы. И опубликовал данные, как устроена система коррупционных связей Демпартии в Украине. На этом этапе в дело включились Дубинский, Кулик, Телиженко и другие.

То есть, все украинцы, которые попали под санкции, это те, кто активно заявляли о делах семьи Байдена в Украине, выступали против внешнего управления, Демпартии США и ее лобби в Украине.

После этих скандалов посольство США не раз вынуждено было опровергать, что "внешне управляет" Украиной. Что уже само по себе было показательно - то есть эта тема в Украине приобрела очень широкий резонанс.

Настолько широкий, что тему "пленок Деркача" был вынужден прокомментировать президент Владимир Зеленский.

"Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний знак, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировал уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена. Все - к правоохранителям", - почти воинственно заявил тогда Зе.

Правда, потом - после гневных заявлений американцев - он резко поменял мнение и заявил, что публикацией пленок некто пытается "разрушить двупартийную поддержку Украины" и втянуть Киев в предвыборную борьбу Трампа и Байдена. И официально расследование этой истории заморозили.

"Плевать". Реакции фигурантов списка и других

Экс-нардеп Александр Онищенко заявил, что на санкции ему "плевать".

"Введение санкций против меня прогнозируемо. Также как и моя реакция на них - плевать. Эти санкции - реакция новых властей США на мои системные разоблачения коррупции Байдена и Демпартии США в Украине, а также их агентуры влияния, представленной в лице сетки дорогостоящих и бестолковых антикоррупционных органов. Они годами доят украинских налогоплательщиков на финансирование этих структур, а все коррупционеры на воле", - сказал Онищенко "Стране".

Нардеп Дубинский считает, что санкции стали следствием доносов "шабунят" - то есть соратников главы "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина, которого критиковал Деркач, обвиняя в присвоении международной помощи на нужды украинской прокуратуры.

"Касательно "санкций".

К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных ему подобных аферистов, по поводу, якобы моей связи с Деркачем, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу.

В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена. И это все прекрасно знают.

Что касается моих дальнейших действий, то эти действия по данному вопросу будут соответствующими, они будут носить юридический характер.

Однако, вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействует коррупции в Украине.

За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского народа, можно

испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках.

И это только начало большого и сложного пути по отстаиванию украинских национальных интересов.

Именно это я обязан делать для тех избирателей, которые доверили мне право и обязанность быть народным депутатом Украины, а не представлять интересы транснациональных корпораций и прочих паразитов на теле многострадального украинского народа.

Я никогда не буду марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических "партнёров"".

Юрист Андрей Портнов назвал санкции "внесудебной расправой с политическими оппонентами"

"Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ряда украинцев. Как человек, который когда-то выиграл Суд ЕС и взыскал с Евросоюза компенсацию за введение санкций, имею полное право разъяснить, что такое санкции.

Санкции — это внесудебная расправа по политическим или личным мотивам. Это противоречащая международным стандартам и базовым принципам практика.

Санкции — это месть и международная информационная дискредитация при отсутствии доказательств вины, обоснованных подозрений, обвинительных приговоров и любых судебных решений.

Санкции — это трусость предъявить что-либо в публичном и состязательном судебном процессе, решение, принятое вне установленных кодексами и законами процедур, без права на защиту или права быть проинформированным о сути претензий.

Санкции — это дорогой, запутанный или вообще отсутствующий доступ к правосудию или возможности их обжаловать.

И чтобы с санкциями было тяжелее бороться, вам не позволяют нанять адвоката — у вас же санкции, ваши деньги нельзя перечислить и для этого нужно отдельное разрешение той страны, которая их ввела.

Санкции — это давно дискредитированный институт давления, пиара и внепроцессуальной расправы над неугодными политиками и бизнесменами".

"Санкции, это пугалка для неуправляемых. Хорошая рекомендация, одним словом", - написал в Телеграм нардеп Макс Бужанский.

"Возбудилась" и другая сторона этого процесса - связанные с западными посольствами "активисты".

Упомянутый Дубинским Виталий Шабунин признался, что это по его жалобе введены санкции.

"Когда аналитики ЦПК предложили познакомить Дубинского с санкциям США, честно говоря, я не хотел тратить их время на медиа-титушек Коломойского. В конце концов, проблема - это Коломойский. Дубинский только этой проблемы фактурное проявление. Однако аналитики настояли на разработке и, должен признать, моральная сатисфакция от санкций Дубинскому стоила их многодневной работы".

Шабунин сказал, что еще ранее в его команде "подробно описали, как положим Дубинского под санкции". И добавил, что следующая мишень - генпрокурор Ирина Венедиктова.

Напомним, что ранее Деркач заявлял, что Шабунин состоит в интимной связи с временной поверенной США в Украине Кристиной Квин.

Один из видных "соросят", экс-премьер Алексей Гончарук тоже позлорадствовал санкциям.

"Поздравляю господина Дубинского с получением "бана" (запрет въезда и взаимодействия, блок активов и т.д.) от правительства США. И это только начало. Рано или поздно это случится со всеми прислужниками олигархов и Кремля в Украине".

Ему ответил нардеп Максим Бужанский.

"Кстати, по поводу поста Гончарука, в котором тот радуется санкциям и критикует Дубинского.

Можно было всё это прямо сказать Дубинскому в лицо.

В тот самый вечер, когда опубликовали плёнки Гончарука, и он бегал от нас, словно мышь пол ночи из Кабмина в Офис и куда-то дальше, огородами.

Сразу надо было гордо выложить всю горькую правду, и уйти в одном самокате и жилетке.

А сейчас немного не то уже".