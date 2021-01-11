По итогам сегодняшних трехсторонних переговоров в Кремле между президентами Армении, Азербайджана и России было принято заявление по дальнейшему урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.

Текст документа обнародовала пресс-служба президента России.

Согласно заявлению российского лидера Владимира Путина, главы Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Никола Пашиняна, стороны поддержали предложение Кремля о создании трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров трех стран.

Первое заседание Рабочей группы состоится уже до 30 января. По результатам мероприятия будет сформирован перечень основных направлений работы, однако приоритетной задачей будет возобновление железнодорожного и автомобильного сообщения в Нагорном Карабахе.

Также до 1 марта Рабочая группа представит для утверждения на высшем уровне сторонами перечень и график реализации мероприятий, предполагающих восстановление и сооружение новых объектов транспортной инфраструктуры, необходимых для организации безопасности международных перевозок, осуществляемых через Азербайджан и Армению, равно как и транзита.

Также телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти" обнародовал фотографии подписанного сторонами документа.

Фото: @bbbreaking в Telegram

Напомним, 10 ноября главы Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян при посредничестве России подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Армения передает Азербайджану три района - Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский. Кроме того, на территорию Карабаха ввели российских миротворцев.

Спустя два месяца Путин инициировал новую встречу. Представители оппозиции Армении пытались сорвать вылет Пашиняна в Москву, устроив пикет возле аэропорта. Правоохранителям пришлось применить силу, чтобы освободить дорогу. В Кремле Пашинян и Алиев не стали пожимать друг другу руки.