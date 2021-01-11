США объявили о введении санкции против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы".

В списке семеро граждан и четыре информационных ресурса из Украины.

Люди, против которых введены санкции:

Александр Дубинский;

Дмитрий Ковальчук;

Константин Кулик;

Александр Онищенко;

Антон Симоненко;

Андрей Телиженко;

Петр Журавель.

Медиа, против которых введены санкции:

"Эра-Медиа" (принадлежит нардепу Андрею Деркачу - Ред. );

); Информагентство Only News;

Ресурс NabuLeaks;

"Скептик" / "Бегемот Медиа".

"Попали под санкции те, кто заявлял о схемах семьи Байдена и Демпартии в Украине. Байден ещё не президент, а месть уже началась", - прокомментировал новость телеграм-канал "Политика страны".

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