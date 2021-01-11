США ввели санкции против Дубинского, Онищенко и медиа Деркача
США объявили о введении санкции против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы".
В списке семеро граждан и четыре информационных ресурса из Украины.
Люди, против которых введены санкции:
- Александр Дубинский;
- Дмитрий Ковальчук;
- Константин Кулик;
- Александр Онищенко;
- Антон Симоненко;
- Андрей Телиженко;
- Петр Журавель.
Медиа, против которых введены санкции:
- "Эра-Медиа" (принадлежит нардепу Андрею Деркачу - Ред.);
- Информагентство Only News;
- Ресурс NabuLeaks;
- "Скептик" / "Бегемот Медиа".
"Попали под санкции те, кто заявлял о схемах семьи Байдена и Демпартии в Украине. Байден ещё не президент, а месть уже началась", - прокомментировал новость телеграм-канал "Политика страны".
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