Александр Дубинский попал под санкцици США

США объявили о введении санкции против граждан и организаций Украины из-за "вмешательства в выборы".

В списке семеро граждан и четыре информационных ресурса из Украины.

Люди, против которых введены санкции:

  • Александр Дубинский;
  • Дмитрий Ковальчук;
  • Константин Кулик;
  • Александр Онищенко;
  • Антон Симоненко;
  • Андрей Телиженко;
  • Петр Журавель.

Медиа, против которых введены санкции:

  • "Эра-Медиа" (принадлежит нардепу Андрею Деркачу - Ред.);
  • Информагентство Only News;
  • Ресурс NabuLeaks;
  • "Скептик" / "Бегемот Медиа".

"Попали под санкции те, кто заявлял о схемах семьи Байдена и Демпартии в Украине. Байден ещё не президент, а месть уже началась", - прокомментировал новость телеграм-канал "Политика страны".

Новость дополняется

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться