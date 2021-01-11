Как выиграть $1,1 млрд в американских лотереях из Украины.

Ключевые моменты

Джекпот Мега Миллионов достиг $600 млн - это четвертый крупнейший приз в истории лотереи. Тиражи проводятся по вторникам и пятницам. Ближайший тираж состоится 12 января.

Джекпот Powerball вырос до $550 млн - это девятый крупнейший приз за все время ее проведения. Тиражи проходят по средам и субботам. Следующий тираж пройдет 13 января.

Вы можете участвовать в обеих лотереях не выходя из дома, вне зависимости от того, где вы живете!

Mega Millions и Powerball начали новый год с огромных призов. На этой неделе ведущие американские лотереи разыграют джекпоты на общую сумму в $1,15 млрд, но вполне возможно, что к моменту проведения тиража эти призы станут еще больше благодаря невероятному спросу на билеты (размер объявленного джекпота рассчитывается в зависимости от ожидаемого дохода от продажи билетов на тираж). Как отмечает пресс-секретарь сервиса theLotter Адриан Коореманс, "Миллионы игроков со всего мира заказывают билеты на тиражи Мега Миллионов и Powerball".

Объявленные джекпоты войдут топ-10 обеих лотерей. Мега Миллионы разыгрывают приз в $600 млн всего четвертый раз в своей истории. Последний раз до этой отметки джекпоту удавалось добраться в октябре 2018. Джекпот Powerball - 9-й по величине с момента основания игры.

Оба приза растут с сентября 2020, но могут быть выиграны в любой момент, включая уже в ближайших тиражах, на которые были распроданы десятки миллионов билетов. Организаторы Мега Миллионов также отметили в пресс-релизе, что "январь - относительно удачливый месяц для джекпотов", и что за 19 лет существования игры на январь пришлись 16 выигрышей, включая 3 из крупнейших призов лотереи: $380 млн в 2011, $451 млн в 2018 и $437 млн в 2019.

Если вы считали, что только американцы могут играть за эти призы, то спешим вас порадовать - у вас тоже есть шанс выиграть.

Да, вы можете играть в лото США онлайн с официальными билетами зарегистрировавшись на сайте ведущего международного сервиса покупки лотерейных билетов theLotter.com. Миллионы игроков уже играют на надежной и зарекомендовавшей себя платформе за крупнейшие призы планеты, и вы можете стать одним из них.

Как работает theLotter?

Как объясняет Коореманс, когда вы заказываете на сайте билеты на американские лотереи, "местные агенты theLotter в США купят их от вашего имени. За эту услугу сайт взимает небольшую сумму, которая добавляется к стоимости билета. Когда вы выигрываете приз, он полностью принадлежит вам, поскольку с выигрышей комиссия не взимается".

Более 6 миллионов удачливых игроков со всего мира уже выиграли более 100 миллионов долларов, играя в различные международные лотереи, доступные на theLotter. На сегодня крупнейшим победителем на сайте является А.Д. из Панамы, единолично сорвавшая 30-миллионный джекпот Лото Флориды в июле 2017. До выигрыша пенсионерка продолжала работать, чтобы помочь своим детям, и приз дал ей возможность выйти на заслуженный отдых.

Если жительница Панамы может официально играть в американское лото, купив билеты онлайн, это можете сделать и вы! Посетите сайт theLotter.com, чтобы узнать подробнее о правилах Mega Millions и Powerball, и начните играть, не выходя из дома! Желаем удачи!