Психиатрическая экспертиза признала вменяемым 44-летнего "луцкого террориста" Максима Кривоша, который летом 2020 года захватил автобуса с заложниками и удерживал их 12 часов.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Первый" в понедельник, 11 января.

В настоящее время экспертизу завершили. Максима Кривоша признали вменяемым. По неофициальной информации, он находится в Луцком СИЗО.

Напомним, Максим Кривош в июле 2020 года захватил автобус с тринадцатью пассажирами, у него было с собой оружие и взрывчатка. Он держал людей в заложниках на протяжении 12 часов и требовал, чтобы президент Владимир Зеленский записал видео, где порекомендовал украинцам смотреть фильм "Земляне".

Президент согласился на требования Кривоша и записал соответствующее видео. После этого, также после разговора с президентом и переговоров с полицией террорист согласился освободить заложников.

По результатам предварительной экспертизы у Кривоша обнаружили некоторые расстройства. Но для более точного диагноза 23 ноября 2020 года его отправили на несколько месяцев в психиатрическую лечебницу, чтобы провести более детальную экспертизу. Соответствующее решение принял городской районный суд. Кривоша в течение двух месяцев должны были обследовать врачи Львовской областной психиатрической больницы.